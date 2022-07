Virtus Bologna, Boban Marjanovic è il colpo dall’NBA di Sergio Scariolo?

Sì, Non è clickbait. La Virtus Bologna è interessata a Boban Marjanovic. Almeno, così si dice in città da qualche giorno e così scrive Giuseppe Sciascia sulle colonne de La Prealpina. Per il momento si sa poco, anche perché l’obiettivo primario del centro serbo è ancora l’NBA. Però quest’anno ai Dallas Mavericks non ha quasi mai giocato e ora è free agent. E non è detto che qualche franchigia ci punterà seriamente.

Certamente Boban Marjanovic in EuroLega farebbe tutta la differenza del mondo e la Virtus Bologna lo sa. Inoltre in Emilia troverebbe anche il suo compagno di squadra e simbolo, Milos Teodosic. Questa potrebbe essere una leva molto importante in favore dei bianconeri. Sappiamo quanto peso può avere in una trattativa la presenza di una persona che uno conosce.

Infine non dimentichiamoci la grande influenza di Sergio Scariolo sui giocatori europei. Banalmente Marjanovic e Scariolo hanno recitato insieme in Hustle, il film con Adam Sandler di Netflix. Insomma, anche il coach virtussino, nonché commissario tecnico della Spagna, potrebbe fare la sua parte in questa potenziale trattativa con il centro serbo ormai ex Dallas Mavericks in NBA.

