EA7 Milano, una top team di EuroLega interessato a Pangos?

Kevin Pangos è sostanzialmente un giocatore fuori rosa all’Olimpia EA7 Milano dopo l’intervista di Ettore Messina che l’ha definito “pilota inadatto” per questa macchina da EuroLega.

Le Scarpette Rosse sarebbero perciò ben contente di sbarazzarsene il più in fretta possibile ma ha uno stipendio pesantissimo, viene da un lungo infortunio e le ultime prestazioni non hanno incoraggiato gli altri team di EuroLega a puntarci. Però forse la situazione sta cambiando…

Secondo quanto scritto in Grecia, l’Olympiacos è molto attiva sul mercato, visti i continui problemi fisici di Nigel Williams-Goss e Shaquielle McKissic, con quest’ultimo che potrebbe tornare a breve dopo un infortunio. I biancorossi di Atene potrebbero andare sul canadese perché è un giocatore pronto e di grande esperienza europea e poi perché il mercato non offre di meglio.

L’Olympiacos potrebbe tirare avanti in EuroLega con McKissic fino a fine girone d’andata e poi tesserare Kevin Pangos, togliendo uno stipendio e un peso economico all’Olimpia EA7 Milano.

•Αυτά αξιολογούν στον #OlympiacosBC για να αποφασίσουν αν θα κάνουν πράξη τις σκέψεις τους. Σκέψεις για τον Kevin Pangos που είναι κομμένος από τον Messina.

Με την ποιότητα&την εμπειρία του «κουμπώνει» άριστα και στον Ολυμπιακό “ζυγίζουν” τις επιλογές&εκτιμούν τα δεδομένα. 3/6 pic.twitter.com/eJNTxa200o — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) November 18, 2023

Naturalmente la situazione non è semplicissima ma nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità, con l’Oly che ha messo anche fortemente gli occhi su Filip Petrusev, se verrà tagliato dai Sacramento Kings, fortemente sponsorizzato dal bulgaro ex Olympiacos, Sasha Vezenkov, anch’egli oggi ai Kings in NBA.

