Olimpia Milano, prima partita e primo infortunio: si ferma Maodo Lo

L’Olimpia Milano non trova pace quando si parla di infortuni. Alla sua prima partita ufficiale con la nuova maglia, la prima di campionato contro Treviso, Maodo Lo si è subito fermato per una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Il playmaker tedesco, arrivato in estate e campione del mondo in carica, sarà rivalutato tra 3 settimane.

Lo quindi perderà sicuramente le prime partite di EuroLega con Milano e almeno altre tre gare di campionato.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che durante la gara di campionato contro Treviso, Maodo Lo ha riportato una lesione muscolare ai muscoli adduttori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato in tre settimane.

Foto: Olimpia Milano