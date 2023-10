Kevin Durant è sicuro: “L’anno prossimo giocherò le Olimpiadi”

Al collo di Kevin Durant ci sono già tre medaglie d’oro olimpiche: quelle del 2012, del 2016 e del 2020 (o 2021 considerando il Covid). La superstar dei Phoenix Suns vuole però aggiungerne un’altra probabilmente l’ultima visti i suoi 35 anni appena compiuti.

Durante il Media Day di oggi, KD non si è nascosto e precisa domanda ha risposto con sicurezza: “L’anno prossimo giocherò le Olimpiadi”. Team USA, reduce dal quarto posto al Mondiale con le sconfitte contro Germania e Canada, ha il sì della prima star.

Storicamente i giocatori americani danno molta più importanza alle Olimpiadi che al Mondiale. Nella storia dei Giochi moderni, gli USA hanno sempre vinto l’oro fatta eccezione per tre occasioni: l’ultima nel 2024, quando chiusero al terzo posto ad Atene.

Video of Kevin Durant confirming that he will be playing in the Olympics pic.twitter.com/Ozt3qizEnK

