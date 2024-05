Si accendono le finali di ABA: la Stella Rossa denuncia un’aggressione di Nunnally a Lazarevic

In questi giorni in Serbia si stanno disputando le finali della ABA League, la Lega Adriatica: come spesso accaduto negli ultimi anni, è un derby tra la Stella Rossa e il Partizan Belgrado. Questa sera le due squadre si affronteranno alla Stark Arena, per i biancorossi sarà l’occasione di chiudere la serie con uno sweep visto che sono avanti 2-0. Ma come al solito non c’è derby di Belgrado senza polemiche, e oggi la Stella Rossa ha denunciato un’aggressione ad un suo giocatore, Stefan Lazarevic, da parte di un avversario, James Nunnally.

Secondo la ricostruzione della Stella Rossa, l’episodio sarebbe avvenuto durante l’allenamento di questa mattina. Il club ha parlato di “serie ferite” ed ha condiviso una foto del volto di Lazarevic con un profondo taglio sullo zigomo sinistro. Nel comunicato della Stella Rossa si fa esplicitamente il nome di Nunnally e si chiede all’ABA di prendere provvedimenti per un episodio “mai visto prima nella storia della competizione”.

“Questo attacco va oltre i limiti dello sport e della normalità, ci aspettiamo una reazione immediata da tutti i responsabili!” ha concluso il club, chiedendo la sospensione di Nunnally per il resto della competizione.