L’Olimpia EA7 Milano ha accelerato il mercato per una point guard europea con grandissima esperienza di EuroLega: Maodo Lô. Il tedesco ha giocato le ultime tre stagioni all’Alba Berlino e prima ha sempre militato in top team tedeschi perché è stato al Bayern Monaco per un paio di anni e prima ancora al Brose Bamberg insieme a Nicolò Melli e Andrea Trinchieri. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Il classe 1992 ha chiuso l’ultimo campionato con 9,5 punti, 2,2 rimbalzi e 4,0 assist di media, che sono diventati 11,6 punti, 1,7 rimbalzi e 2,8 assist di media in EuroLeague. Probabilmente non è un giocatore straordinario o con un passato alla Sergio Rodriguez però è un giocatore solido e che sai quello che ti può dare.

Quello che dobbiamo capire è se viene a fare il titolare oppure se, qualora non si dovesse trovare una quadra per Kevin Pangos o non si riuscisse ad arrivare a un nome ancora più importante, si divideranno partite e minuti in cabina di regia. Questa è una grande incognita. Il nostro dubbio è più una questione legata a Pangos, che non ha tantissimo mercato in Europa, a parte il flebile tentativo da parte del Valencia di qualche settimana fa, e sul quale devi necessariamente puntare se resta a roster. Stiamo a vedere se Maodo Lô davvero firmerà con l’EA7 Milano in questo mercato.

