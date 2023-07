Svelato il vero motivo per cui il Barcellona vuole disfarsi di Nikola Mirotic

Da settimane è chiaro che il Barcellona vuole chiudere il rapporto con Nikola Mirotic.

La causa della rottura è la volontà del club blaugrana di ridurre i costi. Questo in virtù del fatto che il bilancio in rosso della sezione basket influenza quello di tutta la polisportiva e potrebbe causare problemi con il fair play finanziario della Uefa.

La novità, però, è che Mirotic in questa stagione dovrà percepire molto più dei 5,5 milioni che si pensava. Il suo agente Igor Crespo ha spiegato che il contratto del suo assistito è molto particolare perché prevede una corposa crescita di anno in anno. I 5,5 milioni, quindi, sono la media di quanto Mirotic percepisce annualmente nelle cinque stagioni di validità dell’accordo. Ora, appena entrati nella quarta, il contratto è molto più pesante dell’inizio.

Lo ha spiegato lo stesso Crespo in un’intervista a RAC1.

Il contratto di Mirotic è a scaglioni. Nel primo anno ha percepito il 20% del suo valore, nel secondo il 50%, l’anno passato il 75% e ora il valore continua a crescere. Non mi sembra corretto aver tratto beneficio dai primi anni, in cui il giocatore guadagnava molto meno rispetto al suo valore e ora non volergli pagare lo stipendio nelle ultime due stagioni. La situazione è molto strana, il Barcellona ha detto pubblicamente e in privato di voler rinunciare a Nikola ma non ci hanno mandato alcuna comunicazione scritta. Li ho chiamati per chiedere quali fossero le loro intenzioni, mi hanno rispetto che mi avrebbero ricontattato a breve ma dal 28 Giugno non ho più sentito nessuno. Noi non abbiamo fretta, il Barca dovrebbe averne visto che spende 31.000 euro al giorno per Mirotic.