Olimpia Milano, trattativa avanzata con Shabazz Napier

Dopo i rumors relativi a Kemba Walker delle scorse settimane, risultati in un mancato arrivo del playmaker americano, l’Olimpia Milano ora sarebbe ad un passo da Shabazz Napier. La notizia è stata riportata da Encestando e confermata da diverse altre fonti. Napier, che in questi giorni era anche stato vicino al Panathinaikos, sarebbe in trattativa avanzata con i biancorossi dopo aver iniziato la stagione ai Capitanes de Ciudad de México.

Napier in passato è stato un giocatore di rotazione in NBA, tra Miami, Orlando, Portland, Brooklyn, Minnesota e Washington, con 7.1 punti di media in carriera. L’americano aveva già provato a trasferirsi in EuroLega l’anno scorso, infortunandosi subito dopo la firma con lo Zenit San Pietroburgo e rescindendo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

Milano con Shabazz Napier punta a sostituire Kevin Pangos, infortunato almeno fino a marzo o aprile, per la seconda parte di stagione.