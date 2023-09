Olimpiadi 2024, Team USA: LeBron James si traveste da selezionatore e recluta tantissime star

Negli Stati Uniti non hanno preso per nulla bene il quarto posto ai Mondiali di basket.

La squadra “sperimentale” degli USA, piena di ottimi giovani ma senza le super star affermate, ha fallito l’obiettivo medaglie. Per le Olimpiadi di Parigi 2024, allora, c’è l’idea di una sorta di “Redeem Team” come quello che a Pechino 2008 andò a “vendicare” l’umiliazione subito ai mondiali giapponesi di due anni prima.

Si è diffuso la notizia che LeBron James gradirebbe esserci e che Team USA sta cercando di convincere Joel Embiid, ambito anche dalla Francia, a sposare la sua causa. C’è di più, però: sembra che LBJ stia facendo reclutamento personalmente.

Second The Athletic, James avrebbe telefonato personalmente ad alcune stelle, a partire dal compagno di squadra ai Lakers, Anthony Davis, per arrivare a Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum e Draymond Green. Tutti questi avrebbero dato una disponibilità di massima, insieme ai vari Devin Booker, Damian Lillard, De’Aaron Fox e Kyrie Irving che si sono dichiarati vogliosi di rappresentare gli Stati Uniti a Parigi. Si prospetta, dunque, un vero e proprio Dream Team per gli USA alle prossime Olimpiadi.