Con la vittoria della Slovenia contro la Spagna, le squadre che potrà incontrare l’Italia ai Quarti di Finale delle Olimpiadi sono, appunto, gli sloveni, la Francia e Team USA. Ricordiamo che ai Quarti non si possono affrontare le stesse squadre del proprio girone.

Ovunque peschi, peschi male. O bene, dipende dai punti di vista. Ma ciò è abbastanza normale perché stiamo parlando delle 8 migliori formazioni al mondo. Tra le tre probabilmente la Slovenia è più “abbordabile” per l’Italia perché è vero che ha il miglior giocatore delle Olimpiadi fino a questo momento, ovvero Luka Doncic, ma non ha una batteria di lunghi inaffrontabile. Mike Tobey è sicuramente un giocatore di alta EuroLega però i nostri Achille Polonara, Nicolò Melli e Danilo Gallinari lo possono contenere senza troppi problemi. Il lavoro vero sarebbe in difesa sul fenomeno classe 1999, che anche contro la Spagna ha fatto vedere cose strabilianti.

Francia e Team USA sono destinate a conquistare una medaglia, o d’oro e d’argento. Si tratta della finale scritta, anche se moltissimo dipende dal sorteggio di oggi perché potrebbe affrontarsi anche in semifinale. Comunque per l’Italia tra le due forse sarebbe meglio affrontare gli americani, in primis perché tutto il nostro Paese vedrebbe questa partita e farebbe bene al movimento, in secundis perché hanno dimostrato di essere un po’ più distratti rispetto ai francesi.

Vediamo cosa uscirà dall’urna di Tokyo però certamente non possiamo che essere orgogliosi di scrivere quest’articolo visto che la carta diceva che ne avremmo dovuti prendere tanti contro la Serbia a Belgrado.

Immagine in evidenza: FIBA