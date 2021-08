La Slovenia vince anche contro la Spagna e conquista il primo posto nel girone

SPAGNA 87-95 SLOVENIA

(24-20, 20-21, 26-27, 17-27)

Spagna e Slovenia si giocano il primo posto nel girone e di conseguenza l’ingresso in prima fascia nel sorteggio dei quarti di finale. Sergio Scariolo decide di giocare in difesa con una zona box-and-one, lasciando Claver incollato a Doncic, e in attacco trova ottime percentuali da tre punti e la solita ottima gestione di Rubio. Cancar tiene a contatto la Slovenia ma a fine primo quarto Doncic commette il terzo fallo in attacco (l’ultimo dei quali al limite), costringendo coach Sekulic al cambio. Senza Doncic in campo la Spagna si mette a zona 2-3 alternandola alla match up ma la Slovenia non si scompone e riesce addirittura a portarsi in vantaggio grazie a Prepelic. Il punteggio resta in equilibrio per tutto il secondo quarto, anche con il rientro di Doncic prima della tripla di tabella di Rubio che chiude il primo tempo sul 44-41.

Abalde e Fernandez martellano da tre punti per il massimo vantaggio spagnolo (+12) ma gli sloveni non muoiono mai e, con i rimbalzi offensivi e l’aumento delle percentuali dall’arco, si riporta sotto fino al pareggio a quota 68 grazie soprattutto a Cancar. Due liberi di Llull chiudono il terzo quarto sul 70-68 ma due assist clamorosi di Doncic, a un passo dalla tripla doppia (12 + 14 + 9), riportano avanti la Slovenia. I contro-sorpassi ora non si contano più rendendo la partita bellissima, Tobey domina in area (16 + 14 rimbalzi) ma è sempre dall’arco che la Spagna fa male (16/38 dopo 33 minuti) e ritorna a +6. Nuovo sorpasso sloveno con tanti viaggi in lunetta e la tripla di Prepelic che poi la alza per Tobey che inchioda il +3 a 100 secondi dalla fine. Rubio prova a caricarsi i suoi sulle spalle (18 + 9 assist), la Spagna torna a -1 ma sbaglia la tripla del sorpasso con Abalde. Prepelic fa 2/2 in lunetta dopo il fallo sistematico e ancora errore spagnolo da tre punti nonostante un buon schema sulla rimessa e la Slovenia vince conquistando il primo posto del girone.

Spagna: Lopez-Arostegui NE, P. Gasol 8, Fernandez 12, Rodriguez 5, Rubio 18, Claver 4, M. Gasol 9, Hernangomez 2, Garuba, Abalde 14, Abrines 3, Llull 12.

Slovenia: Rupnik, Nikolic, Prepelic 15, Muric 5, Tobey 16, Blazic 10, Hrovat NE, Dimec 6, Dragic 4, Cancar 22, Cebasek NE, Doncic 12.

fonte foto: fiba.basketball