Nicolò Melli, capitano dell’Italia a questi Giochi Olimpici di Tokyo vista l’assenza di Gigi Datome, ha voluto rispondere al giornalista di Sky, Paolo Condò, ringraziandolo per i complimenti ma difendendo anche Danilo Gallinari.

Non possiamo dire che Condò l’abbia criticato però di certo ha voluto sottolineare l’importanza della presenza di Danilo Gallinari nelle rotazioni dell’Italia. Solo con lui in campo possiamo sperare di superare i Quarti di Finale e quindi magari raggiungere una miracolosa medaglio olimpica.

Grazie @PaoloCond ma non toccate il Gallo che per spirito di sacrificio e per come è entrato nel gruppo è da esempio per tutti.

Andiamo oltre le statistiche e godiamoci questo risultato💙 — Nicolò Melli (@NikMelli) July 31, 2021

Le parole di Paolo Condò su Danilo Gallinari sono un po’ quelle che tutti noi italiani avremmo voluto scrivere: abbiamo bisogno di lui per non interrompere il sogno al prossimo turno. Però capiamo anche la risposta di capitan Nicolò Melli, che da buon capitano deve “difendere” Danilo Gallinari dalle critiche più o meno velate o dai commenti non estremamente positivi, come quello di Paolo Condò.

Bisogna dire che Nick Melli si è ripreso alla grande dopo un Preolimpico non eccellente. Ma i campioni si dimostrano tali nei momenti di difficoltà. E perciò siamo certi che Gallinari risponderà presente ai Quarti di Finale, chiunque sarà il nostro avversario a queste Olimpiadi.

