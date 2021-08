Niente da fare per l’Italia che ai Quarti di Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 affronterà la Francia di Rudy Gobert e Nando De Colo.

In caso di vittoria si affronterà la vincente di Slovenia contro Germania. Gli altri due Quarti sono Australia-Argentina e Spagna-USA.

Questo il quadro completo dei Quarti di Finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020:

The stage is set for the Men's #Olympics basketball Quarter-Finals! ✅

Who you got? 🤔#FRA ⚔️ #ITA#SLO ⚔️ #GER#USA ⚔️ #ESP#AUS ⚔️ #ARG#Basketball | #Tokyo2020 pic.twitter.com/RPZuqfMKnA

— FIBA #Tokyo2020 (@FIBA) August 1, 2021