Olimpiadi – Italbasket, Sacchetti presenta la sfida con l’Australia: “Superiamo ancora i limiti”

Dopo la vittoria all’esordio sulla Germania, l’Italbasket torna in campo per la seconda partita delle Olimpiadi. Gli Azzurri affronteranno l’Australia, vincente nella prima sfida contro la Nigeria e una delle squadre più attrezzate per la corsa alle medaglie, come dimostra la vittoria in amichevole su Team USA.

Il coach azzurro, Meo Sacchetti, ha presentato così la partita.

Aver vinto contro la Germania ci ha dato ulteriore motivazione. I ragazzi stanno bene insieme e come si è visto non hanno perso la brillantezza di Belgrado. Questo ci sta permettendo, nei momenti di difficoltà, di venirne fuori alla grande. Ora le cose si complicano ancora, perché siamo ai Giochi Olimpici e perché è giusto così. Siamo venuti a Tokyo per confrontarci con i migliori ed è esattamente quello che vogliamo fare. L’Australia non ha bisogno di nessuna presentazione: hanno fisico, talento ed esperienza e ogni volta che competono lo fanno per arrivare fino in fondo. Andremo in campo per fare le nostre cose come sempre, cercando di sorprenderli con le nostre armi e con la forza di un gruppo che ogni giorno supera i propri limiti.

Fonte: FIP