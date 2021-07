Italia, che esordio! Gli azzurri battono in rimonta la Germania grazie ad una grande prova di squadra

GERMANIA-ITALIA 82-92

(32-22; 14-21; 26-25; 24-10)

L’Italia batte la Germania nella partita d’esordio di queste Olimpiadi. Dopo un primo tempo deludente, complice una mancata attenzione difensiva azzurra e delle percentuali surreali tedesche dall’arco, l’Italia trova una grande reazione nel secondo tempo, trascinata soprattutto da Fontecchio (20 punti per lui) e Tonut (18). Per la Germania, invece, assoluto protagonista della gara è Lo, autore di 24 punti e miglior marcatore della gara.

Gli azzurri partono subito forte con 5 punti consecutivi di Fontecchio. La Germania risponde immediatamente con le triple di Barthel ed Obst, ma a questo punto sale in cattedra Nico Mannion con 7 punti in pochi minuti. I tedeschi tentano il primo allungo della partita con delle straordinarie percentuali dalla linea dei 6,75, arrivando fino al 23 a 14 al 7′ grazie alle triple di Giffey, Obst e Lo. Nel finale di quarto è Gallinari a dare una scossa all’Italia con 5 punti consecutivi, ma l’ennesima tripla tedesca (8/13 nel quarto) realizzata da Lo chiude la prima frazione sul 32-22.

La seconda frazione si apre con un gioco da tre punti di Moraschini che riporta lo svantaggio italiano sotto la doppia cifra. La Germania risponde con Wagner, ma le due triple di Gallinari e Moraschini portano il punteggio sul 40 a 33 al 4′. Nella seconda metà di quarto gli azzurri si riavvicinano prepotentemente con la tripla di Fontecchio e due gran canestri di Tonut che porta il punteggio in parità al 9′, dopo un parziale di 10 a 0. Una tripla di Lo chiude il primo tempo con la Germania avanti 46-43.

Al rientro dagli spogliatoi la Germania tenta un nuovo allungo con i canestri dei soliti Lo ed Obst: punteggio sul 54 a 45. Tonut risponde dalla distanza, ma ancora uno scatenato Maodo Lo riporta il vantaggio tedesco sul 59 a 51 al 5′. Melli si mette in proprio realizzando 5 punti consecutivi e riportando lo svantaggio italiano ad un solo possesso, e due triple di un ispirato Fontecchio portano l’Italia per la prima volta in vantaggio dopo un’eternità. La reazione tedesca arriva con Bonga e con un indemoniato Lo che realizza l’ennesima tripla della sua partita, ma un canestro in penetrazione di Tonut chiude il terzo quarto sul 72-68.

L’ultimo quarto si apre con due canestri facili della Germania con Bonga e Barthel. Le due triple consecutive di Mannion e Tonut riavvicinano l’Italia fino al -1, ed è proprio un canestro in arresto e tiro del #7 azzurro che porta gli uomini di Coach Sacchetti sull’80 a 79 al 5′. Dopo il canestro di Wagner, le due triple di Fontecchio e Melli portano l’Italia sul massimo di vantaggio di +4; nel finale di gara l’Italia gestisce il vantaggio con un gran canestro di Gallinari.

ITALIA

Gallinari 18, Fontecchio 20, Mannion 10, Tonut 18, Moraschini 8, Vitali 3, Melli 13, Pajola 2, Polonara 0, Tessitori 0, Spissu n.e., Ricci n.e.

GERMANIA

Lo 24, Obst 12, Wagner 12, Saibou 6, Barthel 5, Giffey 3, Voigtmann 3, Bonga 13, Benzing 0, Wank 0, Wimberg 0, Thiemann 4