L’Australia si prende il quarto periodo e schianta la Nigeria nell’esordio

AUSTRALIA – NIGERIA 84-67

(23-23/20-17/15-12/26-15)



Dopo l’Italbasket anche l’Australia vola in testa alla classifica del gruppo B dopo la convincente vittoria contro gli ossi duri della Nigeria. Una gara non semplice per i Boomers, che chiudono al primo tempo sopra solo di un possesso, dopo la parità in un primo quarto ad alto livello di intensità. La stanchezza si fa sentire per entrambe le compagini nel terzo quarto, con soli 27 punti totali segnati e tanti possessi persi, ma nella frazione finale a farla da padrone sono Ingles, Kay e Thybulle. Grande gara anche per il capitano e portabandiera Patty Mills, top scorer con 25 punti, 6 assist e 4 palle rubate; dall’altra parte non sono bastati gli sprazzi di talento di Precious Achiuwa, Jordan Nwora e Josh Okogie. Si dovranno rifare subito mercoledì contro la Germania.

AUSTRALIA: Baynes 4, Dellavedova 8, Exum 11, Goulding 0, Green 0, Ingles 11, Kay 12, Landale 4, Mills 25, Reath 2, Sobey 0, Thybulle 7

NIGERIA: Achiuwa 10, Agada 2, Emegano 12, Metu 2, Nwamu 3, Nwora 10, Okafor 6, Okogie 11, Okpala 4, Oni 2, Udoh 0, Vincent 7

Foto: fiba.basketball