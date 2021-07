Olimpiadi, l’Italia può ancora finire prima nel proprio girone

La sconfitta dell’Italia contro l’Australia ha naturalmente complicato il cammino degli Azzurri all’Olimpiade di Tokyo 2020. Un successo contro i Boomers ci avrebbe portato già agli Ottavi di Finale mentre oggi siamo qui a fare i calcoli. C’è però un calcolo molto facile da fare: vincere contro la Nigeria. Il resto viene dopo.

Ma, giusto per non arrivare impreparati in caso della sciagurata sconfitta contro gli africani, sfruttiamo il tweet di Ennio Terrasi Borghesan di Sportando per darvi una mano con la matematica.

Se #ITA batte #NGR è almeno seconda sicuro. Può anche finire prima in caso di vittoria #GER su #AUS (Ita +7 Aus +3 Ger -10) Se #ITA perde dipende da #Ger–#Aus (che si gioca dopo). Con W 🇩🇪 siamo a casa. Con W 🇦🇺 potremmo anche finire 2º (Ita +10 Ger -3 Nig -7) #Basketball — Ennio Terrasi Borghesan (@ennioterbo) July 28, 2021

Insomma, perdere con la Nigeria potrebbe essere un problema ma non la fine del nostro percorso olimpico. Certo, non è mai bello sperare nei risultati altrui per passare un girone…