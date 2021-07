NBA – I Los Angeles Lakers faranno di tutto pur di avere Buddy Hield

Si dice che i Los Angeles Lakers siano alla ricerca della guardia dei Sacramento Kings, Buddy Hield, e, secondo gli ultimi rumors, stanno aumentando i loro sforzi (e le loro offerte) per realizzare uno scambio.

Secondo Kevin O’Connor di The Ringer, i Lakers hanno “intensificato i loro sforzi” per ottenere Buddy Hield attraverso una trade. A parte l’offerta iniziale di un mix di giocatori che include Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope e Montrezl Harrell, anche i Purple and Gold stanno pensando di mettere in ballo la 22a scelta nel Draft NBA 2021.

Buddy Hield è riconosciuto come uno dei migliori tiratori della NBA e il suo tiro da lontano farà sicuramente la differenza per i Lakers, privi di opzioni di punteggio affidabili al di fuori di LeBron James e Anthony Davis. Il fenomeno dei Kings potrebbe essere colui che darà la svolta ai Purple and Gold e che darà loro di nuovo la possibilità di tornare alle Finals.

Resta da vedere cosa faranno i Lakers per ottenere Hield o se riusciranno a farcela. Una cosa è certa, però: il Draft NBA 2021 non sarà così silenzioso come lo era stato quello dell’anno scorso.

