Nicolas Batum è stato fenomenale contro l’Italia ed è stato decisivo contro la Slovenia però non si è dimenticato di elogiare la classe del baby campione Luka Doncic. Il francese è stato determinante nella semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, con la stoppata che ha permesso ai transalpini di superare il turno e potersi così giocare la medaglia d’oro contro i favoritissimi di Team USA.

Su Instagram Nicolas Batum ha voluto rincuore Luka Doncic postando la sua foto mentre rincuorava uno sloveno in lacrime subito dopo la sconfitta in Giappone:

Nient’altro che rispetto fratello, questo sport è tuo! @lukadoncic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolas Batum (@nicbatum88)

Non era mai successo che un non europeo ottenesse così tanto rispetto dal mondo intero, americano soprattutto. Oggi tutto sono fan di Luka Doncic e segretamente sperano che il classe 1999 raggiunga le vette che merita. Infatti il mondo intero si è dispiaciuto per non aver visto Doncic raggiungere la finale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 però lo sport dà e lo sport toglie. Questa volta il basket è stato credele con WonderBoy però avrà modo di rifarsi nei prossimi anni.

Leggi anche: La prestazione di Luka Doncic contro la Francia è da leggenda