Olimpiadi, un giornalista positivo al Covid-19 era sullo stesso volo dell’Italbasket

L’inizio delle Olimpiadi di Tokyo si avvicina e continuano a salire i casi di positività al Covid-19 tra gli atleti e chi ruota loro attorno. Ieri la tennista Coco Gauff aveva dovuto rinunciare ai Giochi dopo essere risultata positiva, oggi l’allarme tocca anche l’Italbasket. Un giornalista italiano che ha volato con gli Azzurri sarebbe infatti risultato positivo all’atterraggio all’aeroporto di Tokyo Haneda, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il giornalista sarebbe stato negativo prima della partenza e la persona seduta di fianco a lui per il momento non sarebbe stata contagiata.

A bordo del velivolo anche gli atleti della quadrella e i ciclisti azzurri. Il giornalista è attualmente in quarantena nella capitale giapponese. I giocatori dell’Italbasket in teoria sono tutti vaccinati con doppia dose contro il Covid, ma questo ovviamente non può escludere del tutto un contagio, viste le 12 ore circa che hanno dovuto passare sullo stesso volo del giornalista positivo.