Ora ci siamo! Ufficiale la data del debutto di Ben Simmons con Brooklyn

I Brooklyn Nets si ritrovano sotto 2-0 contro i Boston Celtics nel loro incontro di playoff NBA del primo turno. Con Ben Simmons ancora in disparte, i fan di Brooklyn non vedevano l’ora di scoprire quando avrebbero potuto vedere il loro prezioso acquisto sul mercato fare il suo debutto.

Quest’oggi coach Steve Nash ha rivelato che, salvo eventuali battute d’arresto, Ben Simmons farà certamente il suo debutto con la squadra di Brooklyn in Gara-4 al Barclays Center, come riportato anche da Shams Charania.

Brooklyn Nets three-time All-Star Ben Simmons plans to make his season debut in Game 4 vs. Boston on Monday as long as rehab remains on course, sources tell @TheAthletic @Stadium. Simmons is set to play his first game since June 2021.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2022