Che colpo di Scafati! David Reginald Cournooh è il gioiello per i playoff

La Givova Scafati negli anni ha saputo stupirci con i propri colpi i mercato ad effetto. Non dobbiamo dimenticare per esempio l’aggiunta di Frank Gaines dello scorso anno, che però purtroppo non ha condotto i campani in Serie A, dopo essere retrocesso con Cantù.

In questa stagione il colpo di mercato primaverile di Scafati non dovrebbe essere un americano ma un italiano, che però vale come uno statunitense: David Reginald Cournooh. L’italiano di Villafanca di Verona non è riuscito nell’impresa di salvare anche quest’anno la Vanoli Cremona ma proverà a riportare in Serie A la formazione campana, che milita da troppo tempo nella serie cadetta.

Cournooh non è più un ragazzino perché ne compirà 32 il prossimo 28 luglio e quindi potrà dare anche la giusta esperienza a una squadra che comunque dovrebbe chiudere al primo posto in classifica del Girone Rosso di Serie A2.

David Cournooh, Ed Daniel e Rotnei Clarke riusciranno a far sì che la Givova Scafati sarà una delle due squadre che strapperà un pass per la Serie A? Solo il tempo ce lo dirà però un acquisto come quello di Cournooh incrementa di molto le possibilità che ciò possa accadere.

