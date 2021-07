Orzinuovi, due conferme, un addio e due prestigiose novità

La scorsa stagione è terminata con una salvezza ottenuta con pieno merito. L’Agribertocchi Orzinuovi si prepara ora a impostare quella del 2021-22 all’insegna dell’ambizione a compiere un passo in più. Alla corte di coach Fabio Corbani si fermeranno ancora Matteo Martini e Marco Spanghero. Non sarà invece più della famiglia orceana Lorenzo Galmarini che lascia l’Agribertocchi dopo tre stagioni vissute ad alta voce. I due innesti nuovi sono altrettanti nomi di peso. Il primo è quello di Andrea Renzi che, la scorsa stagione, fu una delle colonne della 2B Control Trapani di coach Daniele Parente. Con il roster di Trinacria, dal 2013 al 2021, Renzi ha timbrato 250 cartellini totalizzando ben 3889 punti. Per il centro nativo di Genova ci sono trascorsi di tutto rilievo con Treviso, Verona e Biella. Al suo attivo anche trascorsi con la nazionale, prima l’under 16, poi l’under 18 e infine la maggiore con 26 presenze e 78 punti all’attivo. La soddisfazione per il suo arrivo in orceano si legge tutta nelle parole di coach Fabio Corbani: “Dopo quattro anni di sviluppo tecnico condiviso alla Benetton Treviso ritrovo Andrea – dice il coach di Orzinuovi – che ancora una volta mi ha scelto e, cosa più importante, ha scelto Orzinuovi per uno step di carriera che lo confermi tra i migliori lunghi italiani, è molto motivato e sono sicuro che vorrà mostrare a tutti, risultati individuali e di squadra di altissimo livello”. Renzi si dice dal canto suo felice di essere a Orzinuovi e “carico per questa nuova avventura della mia carriera”. Esprime inoltre soddisfazione per avere ritrovato quel Corbani che è stato “allenatore importantissimo nel mio sviluppo come giocatore”. Ma i colpi da novanta, per gli orceani, non si arrestano qui. Direttamente dalla Tezenis Verona, infatti, è arrivato Giga Janelidze, georgiano classe 1995 con un’esperienza diluviale da vendere, da Casalpusterlengo all’Urania Milano, da Roseto a Jesi in A2 ,e poi Trieste, Cagliari, Napoli, Avellino fino all’esperienza con gli scaligeri. “Siamo contenti dell’arrivo di Janelidze – afferma il direttore sportivo Alessandro Muzio – è un giocatore di grande esperienza nella categoria ma ancora con ampi margini di miglioramento nella sua crescita, lo scorso anno a Verona non ha avuto molto spazio ma credo che a Orzinuovi sicuramente ne avrà, potendo dimostrare, con la giusta dose di grinta ed aggressività, di essere un giocatore valido. Giga Janelidze può ricoprire sia il ruolo di ala forte, che di centro, inoltre è bravo a giocare il pick and roll, è dotato di un tiro affidabile ed è tosto in difesa. Siamo felici di averlo ad Orzinuovi e continueremo a lavorare assiduamente sul mercato per allestire il miglior roster possibile e dare nuove gioie ai nostri tifosi”. Janelidze, dal canto suo ha affermato: “anche la scorsa estate avevo intavolato una trattativa con Orzinuovi ma non si era concretizzato nulla, coach Fabio Corbani mi ha cercato per due anni consecutivi e questo mi fa pensare che abbia voglia di lavorare con me e non può che farmi piacere. So che Orzinuovi è una società seria, è un aspetto importante che mi consentirà di allenarmi e di giocare in tutta serenità e che mi permetterà di esprimermi al meglio. Sicuramente darò tutto me stesso, come ho sempre fatto nella mia carriera».