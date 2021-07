Urania Milano, una conferma e un saluto

Giorgio Piunti resta, Nik Raivio saluta. L’Urania Milano comincia a muovere qualche pedina sulla scacchiera della stagione 2021-22. L’ascolano Piunti, ex ,tra l’altro, di Montegranaro e Orzinuovi, ha finora regalato ai Wildcats 56 presenze e 565 punti dal 2018 e si dice molto contento della riconferma: “sono molto felice di poter giocare ancora con l’Urania – spiega – un posto ormai che sento come casa e mi ha regalato tante emozioni in queste ultime stagioni, è prematuro, certo, parlare di obiettivi a mercato ancora tutto da definire ma sicuramente darò tutto per continuare a consolidare la categoria, traguardo mai scontato in un campionato equilibrato come la A2, e per provare ad alzare poi l’asticella nei playoff”. Ai saluti è invece Nik Raivio, guardia nativa di Anversa che era in casacca Wildcats dal 2019. Per lui, con i meneghini, 25 presenze e 451 punti. “Avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi milanesi” ha commentato la dirigenza della squadra milanese. L’Urania Milano riparte dopo un campionato di buona levatura culminato con l’accesso alla zona playoff dove si è dovuta inchinare alla Tezenis Verona.