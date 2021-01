Orzinuovi, il sogno continua, sconfitta anche Biella

Otto e due. Otto come le vittorie consecutive ottenute e due come secondo posto in splendida solitudine alle spalle della imprendibile Bertram Tortona che se la vedrà sul parquet amico contro l’Orlandina basket giovedì 28 gennaio. A Orzinuovi magari penseranno anche di tentare la fortuna giocandoseli al lotto. Sia come sia, Agribertocchi continua a restare sinonimo di sogno. In cabina di regia, nemmeno a dirlo, sua maestà sir Anthony Miles che è entrato ancora una volta in catena di produzione in modo imponente e ha sfornato ventotto punti. Ma la menzione d’onore, nel 94-87 con cui gli orceani hanno sbancato il tavolo da gioco di Biella, deve essere equamente divisa anche nella coppia allegramente realizzante Hollis- Spanghero. Orzinuovi, quindi, si conferma in momento di ottima vena e coach Fabio Corbani, della cui caratura tecnica si sono accorti anche in Svizzera chiamandolo di recente a fare parte della nazionale, si gode un’altra giornata di sole splendente. Biella è invece stata incapace di dare continuità alla vittoria ottenuta con Udine che le aveva portato un segnale di rinascita in un campionato nato non proprio sotto una buona stella.

PRIMO QUARTO – Biella comincia a ruggire con Berdini e Hawkins che autografano il più sette, Spanghero e Miles però restano con il fiato sul collo dei padroni di casa. Dopo metà quarto Biella conduce per due incollature (13-11). Il pareggio porta la firma di Hollis, Hawkins punge ancora per i piemontesi ma Zilli e Spanghero portano gli orceani al primo controsorpasso per 18-15. Coach Iacopo Squarcina si gioca allora il primo timeout per un conciliabolo riordinaidee con i suoi. Biella, al rientro, dimostra di avere capito l’antifona affondando la lama con Hawkins e Wojciechowski ma l’Agribertocchi si rialza in quota con Miles e Hollis andando alla fine del primo quarto avanti per 31-23. Punteggio elevato sin dall’avvio a dimostrazione del grande agonismo e dell’apprezzabile precisione che hanno deciso di accomodarsi da protagonisti sul pitturato.

SECONDO QUARTO – Biella prova a risalire la china, Zilli però riaccende la lampadina di Orzinuovi, Mastellari lo imita. Nuova riscossa biellese con Miaschi e Vincini, Biella si riporta a meno quattro. Corbani vuole vederci chiaro sul perchè i suoi, a suo avviso, abbiano un attimino allentato la presa e li raduna in unità. Alla ripresa Miaschi muove ancora il tabellone luminoso sul versante di Biella, Miles e Hollis però alzano ancora il contachilometri orceano. Hawkins risospinge Biella a meno uno riaprendo i giochi. Nuovo timeout di Corbani e nuova lavata di testa al suo quintetto, Spanghero manda a memoria la lezione e lo fà capire con una tripla. Barbante e Bertetti colpiscono su fronte opposto ma all’intervallo lungo è ancora Orzinuovi a comandare per 54-48.

TERZO QUARTO – Laganà colpisce, Miles non è da meno sul versane opposto, Hollis gli dà man forte e i bresciani si issano in quota con il primo imponente vantaggio della gara a loro favore ovvero con undici punti di margine da gestire. Laganà spezza il monologo orceano, Wojciechowski e Barbante dimostrano però che la compagine laniera ha ancora le sue carte da giocare. A dieci minuti dal termine Orzinuovi è ancora avanti per 74-65.

ULTIMO QUARTO – Laganà fà intendere che Biella è ancora in partita, Spanghero porta Orzinuovi alla reazione. Wojciechowski e Berdini riportano Biella a meno quattro e Corbani, per la terza volta, richiama i suoi per uno schiarimento di idee. Hawkins e Laganà portano ancora la partita nella massima incertezza realizzando il meno uno biellese, Hollis e Miles dalla linea della carità, però, eseguono il compitino a dovere. Hawkins tiene accesa l’ultima fiammella di speranza di Biella ma il soffio sottoforma di canestro di Spanghero e Galmarini la spegne. E Orzinuovi si regala un’altra giornata di gloria.

MIGLIORI IN CAMPO

EDILNOL BIELLA: MARCO LAGANA’: dalla sua Melito di Porto Salvo si è portato un talento cristallino per la palla a spicchi e, soprattutto, la capacità di farlo diventare capitale di canestri, anche se non sempre, come in questo caso, Biella ne ha giovamento.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: ANTHONY MILES: è più forte di lui, vuole sempre essere il primo della classe in fatto di realizzazioni, e lo spartito di Orzinuovi procede in versione allegro con brio.

TABELLINO

EDILNOL BIELLA: Laganà 22, Hawkins 21, Miaschi 15, Berdini 7, Barbante 6, Bertetti 5, Wojciechowski 5, Vincini 4, Pollone 2, Moretti. N.e: Loro. Coach: Iacopo Squarcina.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 28, Spanghero 18, Hollis 18, Zilli 13, Negri 7, Galmarini 4, Mastellari 4, Rupil 2, Fokou. N.e : Guerra, Tilliander. Coach: Fabio Corbani.

ARBITRI

Alessio Dionisi di Fabriano (AN), Stefano De Biase di Udine e Vladislav Doronin di Perugia.