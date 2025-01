EA7 Milano, il bollettino di oggi: l’infortunio di LeDay è “serio”, out anche Mirotic e Bolmaro

Al termine di ogni partita dell’Olimpia EA7 Milano le notizie dagli infortunati non sono quasi mai confortanti. Oggi, dopo la sconfitta del Taliercio contro la Reyer Venezia, il “bollettino di guerra” riportava addirittura 3 nomi: quelli di Zach LeDay, Nikola Mirotic e Leandro Bolmaro. LeDay ha subito un infortunio alla spalla che, secondo Ettore Messina, sembrerebbe serio. “Temiamo abbia subito un infortunio serio alla spalla. La ricorrenza di infortuni muscolari sta rovinando la stagione” ha dichiarato il coach e presidente dell’Olimpia.

Mirotic e Bolmaro hanno invece abbandonato il campo nel terzo quarto per indolenzimenti muscolari di cui bisognerà valutare l’entità. “Stiamo cercando di metterci una pezza, di capire. Vedremo cosa fare nei prossimi giorni. La situazione in questo momento a livello di organico è estremamente seria” ha continuato Messina in conferenza stampa. Parole che anticipano un intervento sul mercato?

Attualmente, se contiamo anche questi 3, Milano ha fuori 5 giocatori: Josh Nebo non si rivedrà prima di maggio, mentre si attende il recupero di Ousmane Diop. Nico Mannion, che si era scavigliato nella partita di questa settimana contro il Partizan, è invece recuperato ed ha giocato questa sera contro la Reyer.

Foto: Olimpia Milano