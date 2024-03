Otto Porter Jr ha annunciato il proprio ritiro dal basket

Nella giornata di ieri gli Utah Jazz avevano annunciato il taglio di Otto Porter Jr, arrivato da Toronto alla trade deadline e mai sceso in campo a Salt Lake City. Il fatto che i Jazz lo abbiano tagliato solo ieri impediva al giocatore di essere arruolabile per i Playoff in un’altra squadra, particolare che aveva fin da subito fatto alzare qualche sopracciglio. I dubbi sono stati chiariti dallo stesso Porter Jr, che poche ore dopo il taglio ha comunicato la decisione di volersi ritirare.

“Negli ultimi 11 anni ho avuto l’occasione di vivere il mio sogno di giocare in NBA. Questo sogno è stato reso ancora più speciale dalla vittoria di un titolo! Sfortunatamente, il mio corpo non mi permette più di giocare al livello che mi aspetto da me stesso, per questo ho deciso di ritirarmi” si legge nella nota con la quale Porter Jr ha annunciato la propria scelta.

Nella sua carriera, iniziata come terza scelta assoluta al Draft 2013, Otto Porter Jr ha giocato con Washington, Chicago, Orlando, Golden State e infine Toronto. Con gli Warriors nel 2022 ha vinto il suo unico anello, ricoprendo un ruolo importante in uscita dalla panchina. Oggi il giocatore ha solo 30 anni, ma il suo fisico sta velocemente cedendo. Porter Jr non è mai stato esente da infortuni lungo tutta la sua carriera, anzi: solo in 4 stagioni su 11 ha superato le 63 partite stagionali. Negli ultimi anni la situazione era anche peggiorata: in un anno e mezzo a Toronto, le sue apparizioni sono state solo 23.

Porte Jr chiude la carriera con 10.3 punti di media e un massimo di 14.7 nel suo quinto anno agli Wizards.