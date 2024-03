Coach Malone SMENTISCE i rumors sul motivo per cui Denver ha annullato la visita alla Casa Bianca

I Denver Nuggets sono i campioni NBA in carica. Di solito, quando una squadra sportiva vince un titolo negli Stati Uniti, riceve un invito alla Casa Bianca. Tuttavia, quest’anno i Denver Nuggets di coach Malone non si recheranno a Washington per una visita alla Casa Bianca.

Secondo Chris Haynes di TNT, Denver salterà la visita alla Casa Bianca per la priorità di conquistare la testa di serie numero 1 nella Western Conference. I Nuggets hanno ancora incontri cruciali contro i Minnesota Timberwolves, che a loro volta sono in lizza per il primo posto insieme agli Oklahoma City Thunder.

Tuttavia, l’allenatore dei Denver Nuggets, Michael Malone, ha smentito questa affermazione sulla Casa Bianca, tramite Harrison Wind di DNVR Sports.

“Contrariamente a quanto riportato di recente, il nostro obiettivo non è quello di essere la testa di serie numero 1. Non è questo il motivo per cui abbiamo cancellato la partita. Non è per questo che abbiamo cancellato il viaggio alla Casa Bianca”, ha detto Malone. “Non so da dove vengano fuori queste cose. Se otteniamo la testa di serie numero 1, bene”.

Sources: With Denver Nuggets prioritizing No. 1 seed and a pivotal matchup at Minnesota upcoming, I explain on @NBAonTNT why the champs have elected not to visit The White House. pic.twitter.com/cjc4fwGE0O — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 8, 2024

Indubbiamente i Nuggets avrebbero gradito la visita alla Casa Bianca. Ma dal punto di vista logistico non è possibile. Il viaggio era previsto per il 18 marzo. Il 18 sarebbe stato un giorno di riposo tra due partite in trasferta per i Nuggets.

