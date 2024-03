Tornano i San Diego Clippers dopo 40 anni… ma non in NBA

I Los Angeles Clippers l’anno prossimo si doneranno una nuova veste, approfittando dell’inizio di una nuova Era che li vedrà giocare nel nuovissimo Intuit Dome. La franchigia ha presentato il nuovo logo e le nuove maglie settimana scorsa, mentre in queste ore ha annunciato che sposterà la propria affiliata in G-League a San Diego. Torneranno in questo modo i San Diego Clippers, gli antenati della franchigia prima del trasferimento a Los Angeles.

I Clippers nacquero come Buffalo Braves nel 1970, prima di venire spostati a San Diego nel 1978 prendendo il nome di Clippers, “Velieri” per rimandare al frequente passaggio di imbarcazioni nella Baia di San Diego, dove però rimasero solo fino al 1984.

Dopo 40 anni dunque San Diego tornerà ad abbracciare i Clippers, anche se solo per la G-League. Il logo dell’affiliata, che finora era allocata ad Ontario in California, sarà simile a quello della “prima squadra”, con tre vele e una palla da basket.