Pallacanestro Trieste: ufficiale il colpo Adrian Banks

Esperienza, talento, entusiasmo sbarcano a Trieste con l’arrivo in biancorosso di Adrian Banks.

La guardia statunitense sarà a disposizione di Coach Franco Ciani per la prossima stagione, vestendo i colori dell’Allianz Pallacanestro Trieste.

“Siamo felici di accogliere Adrian in biancorosso – commenta il Presidente Mario Ghiacci – è un giocatore straordinario e il suo arrivo certifica anche la crescita fatta dalla società in questi anni. Ovviamente quando un giocatore di questo calibro è sul mercato le pretendenti sono tante; la sua forte convinzione nello scegliere Trieste è per noi una grande soddisfazione. Il nostro entusiasmo nell’accoglierlo è pari a quello che lui ci ha trasmesso all’idea di unirsi a noi, poteva quasi essere un giocatore appagato invece i suoi stimoli e le sue motivazioni sono altissime e si sposano perfettamente con le nostre”.

“Dal punto di vista tecnico è un’operazione che si commenta da sola – spiega Coach Franco Ciani – è uno dei giocatori che più hanno segnato le scorse stagioni e che più ha lasciato la sua impronta e il suo sigillo nelle esperienze che ha intrapreso. E’ quasi impossibile dire qualcosa di nuovo sulle sue qualità, tutti le conoscono e noi siamo convinti che si integrino perfettamente con il nostro progetto. Per questo quando abbiamo capito che questa trattativa era praticabile l’abbiamo intrapresa con grande decisione. Ho parlato più volte in questi giorni con il ragazzo, abbiamo trovato subito la sintonia tra quello che lui desiderava per la prossima stagione e quello che noi volevamo aggiungere alla squadra. La sua capacità di essere sia solista e prima punta che uomo squadra capace di costruire insieme ai compagni completano quel mix di esperienza e gioventù che è la Pallacanestro Trieste”.

Banks ha firmato un contratto annuale.

Classe 1986, nato a Memphis (Tennessee), Adrian Banks è una guardia di 191 cm per 88kg

Cresciuto tra le università di Northwest Mississippi e Arkansas State University, sbarca in Europa nel 2008 firmando con il Vervier. Rimane poi in Belgio anche nell’anno successivo, ma nelle fila del Liegi, per poi trasferirsi in Israele nel 2010 con i colori dell’Elitzur Maccabi Netanya. Arriva per la prima volta in Italia nel 2012 alla Cimberio Varese, dove fa registrare 13.9 punti a partita, per poi tornare ancora in Israele per una breve parentesi con l’Hapoel Gilboa Galil Elyon.

Torna quindi in Italia dove negli anni indossa le maglie nuovamente di Varese e poi Avellino, Brindisi e Fortitudo Bologna, una sequenza tricolore interrotta tra il 2016 e il 2018 per una terza esperienza in Israele all’Hapoel Tel Aviv.

In Italia ha giocato 201 partite segnando 3341 punti e 603 assist in totale.

Nell’ultima stagione, nelle fila della Fortitudo Bologna, la media punti si è attestata a 16.8 e quella degli assist a 4.4 mentre l’anno precedente, a Brindisi, ha toccato il suo record in carriera con un’eccezionale 21.2 media di punti a partita, risultando il miglior marcatore del campionato di Serie A.

