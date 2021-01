Pallacanestro Varese, interesse per Reggie Upshaw. Ingus Jakovics in uscita?

Rinforzare il reparto lunghi rinunciando ad una guardia. La Pallacanestro Varese sarebbe interessata a firmare Reggie Upshaw jr e secondo quanto riportato da La Prealpina, il club varesino sarebbe disposto a rinunciare ad Ingus Jakovics per fare spazio all’ex Reggio Emilia.

Nonostante alcune buone prestazioni ad inizio stagione e una partita da 18 punti contro la Unahotels nell’undicesimo turno di Lega Basket, la guardia estone non sta avendo il rendimento che la società si aspettava.

L’obiettivo della Openjobmetis sarebbe dunque tenere la struttura di un 5+5 per non pagare la luxury tax prevista con il 6+6 per un eventuale arrivo del giocatore che ora veste la maglia dell’Hapoel Tel Aviv, squadra in cui però l’americano sta trovando poco spazio.

