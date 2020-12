Pallacanestro Varese, si avvicina l’arrivo di Anthony Beane

Anthony Beane potrebbe essere la prossima acquisizione della Pallacanestro Varese. A confermarlo è stato il General Manager, Andrea Conti, sulle colonne del quotidiano varesino La Prealpina, in una dichiarazione che ha seguito la deludente prova della Openjobmetis contro la Unahotels Reggio Emilia.

“Dobbiamo fare quadrato per risolvere i problemi e uscire insieme dalle difficoltà con il lavoro. Non voglio gettare la croce addosso ai singoli, ma i numeri sono esaustivi. Purtroppo abbiamo avuto la conferma ch se Douglas incappa in una giornata storta abbiamo troppe poche certezze nel reparto esterni. Speriamo che Beane ci dia quell’energia necessaria, in attacco e in difesa, per dare una faccia diversa al reparto esterni. Potrà giocare da guardia [Beane, ndr] spostando con Douglas in regia, o addirittura insieme a Jakovics che avrà possibilità di esaltare le sue doti sugli scarichi in un assetto con 3 piccoli col quale garantirci un pizzico di imprevedibilità”

Con l’innesto di Anthony Beane, la Openjobmetis Varese cambierà faccia. Varese è disposta ad avere un lungo in meno per armarsi di più imprevedibilità adottando un quintetto più piccolo, ma con più atletismo. Beane porta con sé un notevole potenziale atletico e fisico da mettere a disposizione della squadra varesina, a cui serve una spalla di Toney Douglas nel reparto esterni, soprattutto quando l’ex Knicks non riesce a girare come si aspetterebbe coach Massimo Bulleri, come successo nella gara contro Reggio Emilia e come sta accadendo spesso in questa prima parte di stagione.

