Umberto Gandini: “Non vorrei che Roma fosse solo la prima a ritirarsi…”

Subito dopo la decisione definitiva, Umberto Gandini era stato tra i primi ad esprimere il proprio rammarico via social per la scomparsa della Virtus Roma. Il presidente di LBA è tornato sul ritiro dei capitolini dal campionato in corso in un’intervista a Tuttomercatoweb: le parole di Gandini non sono però state troppo rassicuranti sulla situazione del basket in Italia, anzi.

“C’è dispiacere, ma non è un fulmine a ciel sereno. Già in estate il presidente Toti aveva detto di volersi fare da parte, cercando aiuti per la società” – ha dichiarato Gandini – “Purtroppo è un mondo senza ricavi: non vorrei che Roma fosse solo la prima e non l’unica a rinunciare. Al 14 dicembre ancora non c’è il decreto attuativo per aiutare il mondo dello sport professionistico. Abbiamo richiesto liquidità e aiuti, non a fondo perduto ovviamente, ma non abbiamo ricevuto niente. A Roma, con la quadra di calcio [la AS Roma, ndr] che è in mani americane, non c’è più nient’altro a livello di altri sport. È grave per la capitale d’Italia”.

E sul possibile cambio di format della Serie A: “Diversità di vedute col presidente Petrucci. Vorrei precisare comunque che la Virtus Roma si era iscritta al campionato e ha rinunciato per scelta. Sono cose ponderate, si sono messi in condizione di iscriversi prima di abbandonare. Il professionismo non deve essere legato solo ai numeri, e mi è caro ad esempio il tema delle licenze. Dobbiamo essere realisti, il mio augurio è che si arrivi in fondo: c’è un format, un sistema e ci siamo dati appuntamento alla fine del girone di andata per vedere come saremo messi”.

