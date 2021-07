Pallacanestro Varese, Sorokas ufficiale. Egbunu pronto a tornare

E’ il giorno dell’ufficializzazione di Paulius Sorokas in casa Pallacanestro Varese. La società varesina ha pescato in A2 andando a prendere l’ala lituana che ha disputato una stagione di notevole livello con Chieti. 16 punti e 9 rimbalzi per 33 minuti di media in 24 partite. A comunicare la firma dell’ex Dinamo Sassari – con cui ha giocato 2 partite in LBA nella stagione 2019/20 – è stata la società questa mattina con un post sui social. Queste le parole del GM Andrea Conti, che crede fortemente nelle abilità di Sorokas.

“Siamo contenti di aggiungere al roster Paulius. Merita il passaggio in LBA dopo stagioni importanti in A2 dove ha giocato da protagonista per lungo tempo. È un giocatore che porta in dote il giusto mix di fisicità, energia ed atletismo nel settore lunghi così come risulterà preziosa la sua doppia dimensione tecnica.”

Nel mentre, sembra tutto pronto per il ritorno di Egbunu. Secondo quanto confermato a BasketUniverso, il centro nigeriano avrebbe rifiutato alcune offerte pressapoco dello stesso valore, in termini pecuniari, di quella fatta da Varese non meno di una settimana fa, che il giocatore aveva inizialmente lasciato cadere. La volontà di Egbunu però di tornare a giocare nella società che l’ha accolto a metà della scorsa stagione sembra aver prevalso: rinnovo pronto. Varese può considerare “riempito” lo slot del centro titolare.