Tutti i tre fratelli Antetokounmpo sono campioni NBA

Dalla Grecia alla NBA con un certo successo: con la vittoria dei Milwaukee Bucks di ieri notte, la famiglia Antetokounmpo conta ora al proprio interno ben tre campioni NBA. Sia Giannis, da MVP delle Finals, che Thanasis, purtroppo per lui assente dai festeggiamenti causa protocolli anti-Covid, si uniscono così al più giovane Kostas, che l’anno scorso aveva vinto l’anello con i Lakers.

Ovviamente è la prima volta che tre fratelli riescono a vincere tutti il titolo NBA, anche se con ruoli diversi. Settimana scorsa Kostas Antetokounmpo aveva lasciato la NBA per l’ASVEL, dove giocherà l’Eurolega nella prossima stagione. Giannis ha anche un altro fratello nel mondo del basket, Alex, classe 2001 che gioca in Spagna a Murcia.

All three brothers are now champions. Incredible. pic.twitter.com/WEAy5bQyWz

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 21, 2021