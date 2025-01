Panathinaikos, emergenza centri: il caso Jilson Bango tra mercato e necessità

Il Panathinaikos AKTOR Atene ha conquistato una preziosa vittoria contro lo Zalgiris Kaunas nel Round 23 di EuroLeague, portandosi a un record di 14-9 e consolidando la sua posizione in classifica. Tuttavia, la partita ha messo ancora una volta in evidenza la profonda emergenza nel reparto lunghi della squadra greca. Occhio al nome di Jilson Bango per il Panathinaikos.

Un Gabriel instancabile, ma troppo solo

Con entrambi i centri titolari, Mathias Lessort e Omer Yurtseven, fuori per infortunio, il Panathinaikos ha dovuto affidarsi interamente a Wenyen Gabriel, unico centro disponibile. L’ex giocatore NBA ha trascorso quasi 34 minuti sul parquet, un minutaggio elevatissimo per un lungo, gestendo bene la pressione ma sottolineando la mancanza di alternative nel ruolo.

La situazione sul mercato: occhi su Jilson Bango

La dirigenza del Panathinaikos, guidata da coach Ergin Ataman, è consapevole del problema ma non sembra intenzionata a intervenire a tutti i costi. Lo stesso Ataman ha ribadito che la squadra firmerà un nuovo centro solo se il mercato offrirà un’opzione valida.

Tra i nomi seguiti dal Panathinaikos c’è quello di Jilson Bango, centro angolano attualmente in forza al Casademont Zaragoza nella Liga ACB spagnola. Il 26enne sta vivendo una stagione eccellente, viaggiando a una media di 14.4 punti e 5.3 rimbalzi in soli 21 minuti di gioco. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e già in passato il Panathinaikos aveva valutato il suo acquisto dopo l’infortunio di Lessort, decidendo poi di puntare su Gabriel.

Una trattativa complicata

Secondo quanto riportato da SDNA, il Panathinaikos dovrebbe essere disposto a pagare un corposo buyout per strappare Bango al Zaragoza. La squadra spagnola, infatti, ha già rifiutato un’offerta di 600.000 euro proveniente dal Fenerbahce, mostrando una chiara intenzione di trattenere il giocatore fino al termine della stagione.