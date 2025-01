Fanta-LBA, 17a giornata: analisi match e quintetto base

Nuove scelte da adoperare per il Fanta-LBA in vista della 17a giornata di campionato che si aprirà Sabato 24 Gennaio con la sfida Tortona-Reggiana, per chiudersi Domenica alle 18.15 con Sassari – Virtus Bologna.

Partendo proprio dall’open match di giornata, il team di De Raffaele viene da una vittoria pesantissima in esterna a Brescia (98-106 post OT) e non ha alcuna intenzione di rallentare il passo per consolidare definitivamente un posto in zona play-off. Reggiana è appaiata a quota 18 in ottava posizione e sente il fiato sul collo di una rivitalizzata Reyer Venezia, in striscia positiva sia in Italia che in Europa. Probabilmente resterà out Gombauld per gli emiliani, in casa leoni il roster è al completo. Pronostico verso la Derthona Basket.

Varese continua a mostrare segni di instabilità: le tre vittorie consecutive con Napoli-Sassari-Treviso sono state interrotte domenica scorsa a Pistoia con una brutta sconfitta (subendo rimonta dal +15 di fine 2° periodo); arriva a Masnago la fortissima e capolista pari-merito Brescia, nettamente favorita nel pronostico. Ancora ai box Sykes per i rossi.

Trapani – Pistoia potrebbe avere ben poche sorprese da raccontare: i siciliani non hanno mai abbandonato lo stato di forma straripante che li accompagna da inizio stagione e Repesa sta lavorando bene anche per migliorare l’impianto difensivo; Pistoia ha mosso finalmente la classifica dopo 9 sconfitte consecutive, battendo in casa la malcapitata Varese con un terzo quarto straordinario da oltre 30 punti segnati. In ogni caso, ai toscani serve più di un’impresa.

Treviso – Napoli match da attenzionare. Olisevicius è tornato a disposizione di Vitucci già nel match vs Trento ma non sembra ancora aver ritrovato una forma fisica ottimale; Napoli in settimana ha perso Ben Bentil, ingaggiato dall’Asvel. Tuttavia, il team di Valli si sta compattando ed è in crescita, come testimonia la vittoria scioltissima in casa con Sassari. Treviso parte un paio di passi avanti, ma occhio a sorprese.

Cremona – Scafati sfida delicatissima in ottica salvezza. Un’altra sconfitta per coach Ramondino potrebbe decretare definitivamente l’inclusione della Givova nel calderone delle ultime della classe; a ciò si aggiunge la grana Stewart. Cremona è in crisi e ha un roster scarno di talento, eccezion fatta per Willis, a tratti predicatore nel deserto. Tuttavia, nonostante le difficoltà, i lombardi lottano in ogni match fino alla fine e sono pronti a raccogliere eventuali regali (come fatto a Trento). Visto il fattore campo, ci sentiamo di pronosticare un timidissimo pronostico pro-Cremona.

Venezia – Trento sfida interessante. Vittoria prestigiosa in casa contro Trapani alla scorsa per Spahija, trionfante anche in Eurocup contro Jerusalem. I lagunari hanno ritrovato fiducia nei loro enormi mezzi e intendono svoltare definitivamente una stagione partita malissimo. Trento ha ritrovato la vittoria in casa contro Treviso, ponendo fine a un breve periodo di difficoltà. Venezia è favorita: il Taliercio sta diventando un fattore determinante. Scegliamo il capitano del Fanta-LBA da questo match!

Milano ha subito una sconfitta umiliante in Eurolega contro Efes (110-66), con Messina che definisce “depressa” la sua squadra a fine partita. Gli infortunati sono: Nebo, Mirotic, Causeur, Diop, mentre Flaccadori e Mannion non al top. Arriva al Forum una lanciatissima Trieste, corsara a Reggio (81-96) nell’ultima. I friulani punteranno a tenere altissimi i ritmi del match per sfruttare le difficoltà di condizione di Milano. Macchia in vista? Puntiamo su Trieste.

La Virtus Bologna continua il deludente percorso in EL subendo rimonta da +21 con Monaco (80-86 alla sirena) e vola in Sardegna in casa Dinamo. Il team con coach ad interim Bulleri, tuttavia, è la squadra meno in forma della LBA in questo momento. Da capire se sarà recuperato Nate Renfro, restano ancora out Udom e Sokolowski; Bibbins e Bendzius hanno fatto malissimo a Napoli e sembrano attraversare un momento dell’anno difficile. Le VuNere favorite.

QUINTETTO BASE – Coach: Jasmine Repesa

G1: Justin Robinson

G2: Tyler Ennis

A1: Jaron Johnson

A2: Jordan Caroline

C: Mfiondu Kabengele

Panchina: Librizzi, Veronesi, Treier, Mezzanotte, Chillo.

Buon fanta-LBA!

