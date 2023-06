Danilo Gallinari, che ha saltato tutta la stagione 2022-2023 a causa di un infortunio con l’Italbasket ad agosto 2022, potrebbe presto lasciare i Boston Celtics, senza averci mai giocato perché potrebbe finire a Washington.

Secondo Jake Fischer di Yahoo Sports, Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Washington Wizards potrebbero organizzare una trade che porterebbe l’italiano nella capitale americana.

“Ho sentito che Danilo Gallinari è stato incluso nei colloqui commerciali a tre squadre in via di sviluppo tra Boston, Los Angeles e Washington, con Gallinari sulla buona strada per dirigersi verso gli Wizards”.

Hearing that Danilo Gallinari is being included in the developing three-team trade talks between Boston, Los Angeles and Washington, with Gallinari on track to head to the Wizards.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) June 21, 2023