Pangos resta a Milano e Lundberg a Bologna: insieme per forza?

Kevin Pangos e Gabriel “Iffe” Lundberg al momento sembra che resteranno rispettivamente all’Olimpia EA7 Milano e alla Virtus Bologna, anche se le due squadre avrebbero voluto cederli ma non ci sono riusciti.

Il canadese è arrivato l’estate scorsa dal CSKA Mosca ma, un non esaltante inizio di stagione e l’infortunio, hanno portato Ettore Messina a fidarsi sempre meno di lui e più di Shabazz Napier, arrivato a stagione in corsa. Basti pensare che ai playoff l’ex Zenit San Pietroburgo ha giocato solo 3 volte: gara-4 contro Pesaro, gara-1 e gara-2 contro Sassari, per un totale di 11 punti in 47 minuti. C’è da dire, però, che nessuno in Europa si è mai veramente fatto avanti per lui e quindi ad oggi è e sarà un giocatore dell’Olimpia.

Il danese, invece, ha tradito tutte le aspettative possibili e immaginabili e ora ha il secondo contratto più pesante del roster dietro a quello di Tornik’e Shengelia (per farvi capire, guadagna più di Daniel Hackett). I bolognesi hanno cercato di convincerlo ad andare da qualche altra parte (Galatasaray, Russia e Hapoel Gerusalemme soprattutto) ma lui ha rifiutato qualsiasi proposta, senza prenderle mai seriamente in considerazione.

Quest’estate i due hanno avuto esperienze diverse in Nazionale: Lundberg ha dominato con la Danimarca contro Svizzera e Kosovo, mentre Pangos è stato tagliato anzitempo dal Canada in vista del Mondiale asiatico.

E quindi? Quindi al momento Kevin Pangos sarà la point guard titolare della stagione 2023-2024 dell’EA7 Milano e Iffe Lundberg una pedina importante per la Virtus Bologna. Più per necessità che per volontà. Stiamo a vedere se ci saranno sviluppi in questo strano agosto, almeno per uno dei due…

