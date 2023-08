L’NBA ha ufficializzato le partite dell’Opening Night 2023-2024

I Golden State Warriors inaugureranno la stagione NBA 2023-2024 nell’Opening Night accogliendo finalmente un vecchio amico in un Chase Center tutto esaurito. Secondo quanto riferito, Kevin Durant e i nuovi Phoenix Suns si recheranno nella Bay Area per affrontare i Dubs il 24 ottobre, in uno scontro inaugurale tra star speranzose di vincere il campionato.

Secondo Shams Charania di The Athletic, l’altra gara nell’Opening Night NBA vedrà i Los Angeles Lakers affrontare i Denver Nuggets, campioni in carica, in una rivincita delle finali della Western Conference dello scorso anno.

JUST IN: Opening Night schedule for the 2023-24 NBA season Oct. 24 on TNT, sources tell @TheAthletic @Stadium: – Los Angeles Lakers @ Denver Nuggets

– Phoenix Suns @ Golden State Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 10, 2023

Durant non ha ancora giocato davanti al pubblico di casa degli Warriors da quando ha lasciato la squadra nel 2019. Il due volte MVP delle Finals con Golden State ha giocato al Chase Center con i Brooklyn Nets nel febbraio del 2021. Ma non c’erano tifosi presenti a causa del COVID-19. Non ha partecipato alle due successive trasferte di Brooklyn a San Francisco a causa di un infortunio e lo scorso marzo non ha messo il piede in campo anche quando i Suns hanno fatto visita agli Warriors per la prima volta dopo il suo acquisto alla trade deadline.

Stiamo a vedere se questa sarà la volta buona per gli Durant in casa degli Warriors in NBA.