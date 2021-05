Panni trascina Ferrara, Treviglio cade dopo una vera battaglia

TREVIGLIO – FERRARA 82-84

(26-19; 22-24; 20-24; 14-17)

La KLEB Ferrara ottiene la prima vittoria della fase ad orologio, vincendo un combattutissimo match contro una BCC Treviglio priva di Borra, che è crollata nell’ultimo periodo dopo aver condotto per 30′; grandissimo Panni, 29 punti e tanta sostanza, molto bene anche Pacher e un Hasbrouck a mezzo servizio, mentre la BCC ha trovato un ottimo Frazier e Reati, ma è mancato clamorosamente Pepe, che termina il match con una virgola. Ferrara ora sale a 10 punti, ma resta in svantaggio con Treviglio che salva perlomeno la differenza canestri, e tutto verrà deciso nell’ultima giornata per i posizionamenti playoff.

Match che inizia a ritmo elevato, Nikolic e Frazier colpiscono con frequenza, mentre Ferrara trova solo da Panni qualcosa, con la BCC avanti 12-7 dopo 5′ di gioco; l’ingresso di Hasbrouck sveglia gli ospiti, che grazie all’americano impattano a quota 14 con Zambelli a chiamare timeout per parlarci su. Treviglio esce benissimo, Nikolic scatenato trova 5 punti rapidi e Manenti poco dopo (Borra fuori per precauzione) appoggia il +7 che stavolta porta Leka a fermare la contesa. Nel finale Dellosto e Reati segnano da fuori e Treviglio chiude sul 26-19 i primi 10′. I padroni di casa proseguono il parziale, Reati ispiratissimo trova due bombe di fila per il +13, mentre per Ferrara il solo Panni è l’unico a portare scompiglio nella difesa orobica; Pacher si iscrive al match, ma Sarto spara un’altra bomba per il 43-32 BCC, e Leka è obbligato nuovamente a chiamare minuto per interrompere il match. E stavolta Ferrara ne esce benissimo, parziale di 6-0 col solito Panni protagonista e meno 6, con Zambelli che controbatte e chiama il timeout per fermare gli ospiti. Frazier esce con la tripla, ma Pacher risponde con la stessa moneta e si va all’intervallo con la BCC avanti 48-43. Ripresa che parte molto combattuta, Pacher e Fantoni segnano per la KLEB, ma Treviglio risponde con un bel canestro di Sarto per mantenere 5 lunghezze di vantaggio; Frazier allunga sul 61-54, ma Hasbrouck risponde con un clamoroso gioco da 4 punti per riportare i suoi a un solo possesso. Frazier inventa la bomba, ma un super Panni non smette mai di segnare e la frazione termina con la BCC avanti solo di 1, sul 68-67. Baldassarre da il primo vantaggio a Ferrara, ma Ancellotti risponde e riporta Treviglio avanti di 2 sul 74-72, con la gara ora che è tesissima. Pacher impatta nuovamente, poi l’asse Bogliardi-Manenti confeziona un canestro spettacolare per il +3 BCC, con Leka che chiama il timeout a 4.30’dal termine. Ferrara esce bene sfruttando un paio di perse banali di Treviglio, il solito Panni è una macchina e con 5 filati da nuovamente il vantaggio ai suoi, poi le squadre sbagliano attacchi a ripetizione e si entra nell’ultimo minuto di gioco sul 79-77 Ferrara. Pepe prende due triple abbastanza forzate e le sbaglia, Panni sul rimbalzo subisce fallo e dalla lunetta allunga sul +4, poi Frazier replica subito per il meno 2; Zampini va in lunetta ed è glaciale, Frazier sbaglia l’appoggio, ma lo 0/2 di Panni da a Nikolic una tripla rapida per il meno 1 a 5″ dal termine. Vencato dalla lunetta segna quasi paradossalmente il secondo libero per l’84-82, lasciando 2.8″ alla BCC; Sarto si prende la tripla ma non trova il ferro e Ferrara espugna Treviglio per 84-82.

TREVIGLIO: Sarto 12, Nikolic 16, Reati 17, Bogliardi 2, Manenti 4, Ancellotti 8, Frazier 21, Pepe, Lupusor 2, Borra

FERRARA: Pacher 15, Vencato 2, Basso, Fantoni 9, Dellosto 3, Baldassarre 6, Ugolini, Zampini 7, Panni 29, Hasbrouck 13, Filoni

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.