Paolo Banchero è stato inserito nel quintetto ideale della March Madness

Questa notte è ufficialmente terminata la March Madness dell’NCAA, torneo conclusivo del basket che ha decretato l’Università del Kansas campione del 2022.

C’erano grandi speranze per la Duke di Paolo Banchero e Coach K, alla sua ultima March Madness perché è ufficialmente un ex allenatore. Purtroppo il famosissimo college americano ha interrotto la sua corsa alla vittoria sabato notte con la sconfitta contro North Carolina, che ha a scia volta perdo in finale con Kansas.

La notizia comunque positiva per noi italiani e anche per i fan di Duke è che Paolo Banchero è stato inserito nel quintetto ideale della competizione, come potete vedere da questo tweet:

L’aspetto interessante è che l’italiano è l’unico giocatore non appartenente a Kansas o a North Carolina a essere in questo speciale quintetto. Gli altri 4 posti se li sono spartiti equamente le due università che sono arrivate in finale.

Si tratta comunque di una bellissima notizia per Paolo Banchero, il quale adesso deve allenarsi duramente e dimostrare nei vari training camp che andrà a fare con le franchigie NBA che si merita di essere chiamato con la numero 1. Il futuro è tutto dalla sua parte, questo è solo il primo step di una – speriamo – lunga carriera in NBA e con la maglia dell’Italia.

