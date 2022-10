Paolo Banchero entra a far parte della famiglia Jordan Brand

Paolo Banchero, la scelta numero 1 in assoluto del Draft NBA del 2022, diventa la seconda stella europea della NBA ad avere un contratto con Jordan Brand, dopo Luka Doncic.

Questa è un’ulteriore indicazione delle grandi aspettative che Banchero porta con sé, non solo in NBA, dove è candidato di fatto al premio di Rookie of the Year, ma anche in Italia, dove è considerato il futuro della Nazionale.

Questo il comunicato stampa:

L’ala degli Orlando Magic, Paolo Banchero, si unisce alla famiglia Jordan Brand. Banchero è stata la scelta numero 1 in assoluto dal Draft NBA del 2022 dopo aver completato un anno da matricola con i Duke Blue Devils con cui ha vinto il premio di Rookie of the Year della Conference ed è stato nominato nella seconda squadra degli All-American.

“L’opportunità di far parte della famiglia Jordan significa tutto per me”, afferma Banchero. “Sono cresciuto indossando le Jordan e ora far parte del suo marchio è davvero un sogno che si avvera”.

Banchero si unisce a un roster d’élite per Jordan Brand, tra cui la guardia dei Dallas Mavericks, Luka Dončić, l’ala dei Boston Celtics, Jayson Tatum, l’ala dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, e tanti altri ancora. Insieme formano la nuova generazione di talenti che stanno portando avanti il gioco.

Thankful To Be The Newest Member of @jumpman23 Family 🙏🏾 pic.twitter.com/CKosfAf9f8 — Paolo Banchero🇮🇹 (@Pp_doesit) October 17, 2022

