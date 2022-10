Con una mossa che renderà New Balance orgogliosa, Kawhi Leonard ha davvero staccato il logo Nike dalla sua uniforme dei Los Angeles Clippers.

Come hanno notato i fan con gli occhi di falco sull’ultima copertina di Slam Magazine con Leonard e il suo compagno di squadra ai Clippers, Paul George, il logo Nike mancava dalla canotta di Kawhi. Con un’occhiata più da vicino, ciò che resta era il contorno in cui prima era posizionato il logo.

KAWHI ARRANCÓ EL LOGO DE NIKE OTRA VEZ SÍ pic.twitter.com/cId4192PaT — husslev 🕊 (@husslev) October 17, 2022

Ovviamente tutti sanno quanto Kawhi Leonard sia fedele a New Balance. Menziona e promuove il marchio in ogni modo possibile, quindi non sorprende il motivo per cui non vuole che un brand rivale tragga vantaggio dalla sua immagine.

Vale anche la pena ricordare che Leonard aveva precedentemente firmato un contratto con Nike ed è sicuro dire che la loro separazione non è stata così buona come ci si aspetterebbe. Kawhi Leonard e il gigante dell’abbigliamento hanno avuto una battaglia legale sull’uso da parte di Nike del logo Klaw, appartenente alla star dei Clippers.

Vediamo se Nike risponderà in qualche modo rispetto alla scelta di Kawhi Leonard di strappare il proprio logo dalla maglia per non fare un torto a New Balance.

Leggi anche: Toscana, vergogna razzista durante una partita di C Gold