Paolo Banchero, i compagni degli Orlando Magic già lo amano

Gli Orlando Magic sono stati benedetti dagli dei della lottery nell’ultimo Draft NBA, dopo aver vinto la prima scelta assoluta. I Magic hanno arruolato Paolo Banchero, che ha impressionato tutti con il suo arsenale offensivo alla giovane età di 19 anni.

Banchero ha brillato nel suo breve periodo durante la Summer League, con una media di 20 punti, 5 rimbalzi, e 6 assist, sembrando un uomo tra i ragazzi, anche se ha gareggiato principalmente contro giocatori più grandi di lui. E con l’inizio del ritiro non sono finiti i complimenti perché il compagno di squadra, il tedesco Franz Wagner, è rimasto molto colpito da ciò che Banchero ha mostrato fuori dal campo.

Secondo Franz Wagner di USA Today, apprezza tantissimo quanto Paolo Banchero sia disposto ad imparare dallo staff tecnico dei Magic.

“Credo sia un ragazzo davvero maturo. Penso che sia molto concentrato. Ascolta tutto quello che gli si dice. È parecchio allenabile. Credo che queste siano le prime cose che spiccano di lui. Penso che il cielo sia il limite per lui, considerate tutte questa qualità”.

Se c’è qualcuno che sa come avere successo come rookie, è Franz Wagner, che sta uscendo da una solida campagna a EuroBasket in Germania e con la Germania dopo aver tenuto una media di 15,8 punti, 4,5 rimbalzi e 2,9 assist nella sua prima stagione in NBA.

Le aspettative su Paolo Banchero saranno molto diverse, essendo la prima scelta assoluta. Banchero sarà considerato il salvatore della franchigia ma, se la valutazione di Wagner su di lui è qualcosa su cui basarsi, allora Banchero è ben posizionato per affrontare la sfida di riportare i Magic al loro antico splendore.

