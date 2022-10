Simone Fontecchio e il suo inizio in NBA: “Il passaggio è difficile”

Adeguarsi all’NBA non è sempre facile, come sta scoprendo il nuovo swingman degli Utah Jazz, il nostro italianissimo Simone Fontecchio.

Secondo Tony Jones di The Athletic, Fontecchio sta cercando di trovare il suo posto nei primi giorni di ritiro dei Jazz.

“Il passaggio è difficile ma mi ci sto abituando. Sto imparando a conoscere i ragazzi e i ragazzi mi stanno conoscendo, questa settimana comunque è stata buona”.

Simone Fontecchio: the transition is difficult but I’m getting used to it. I’m getting to know the guys and guys are getting to know me but this week has been good

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) October 1, 2022