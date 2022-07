Paolo Banchero inizia la Summer League con una vittoria da protagonista

Paolo Banchero comincia la sua avventura NBA con un successo in Summer League insieme ai suoi Orlando Magic contro gli Houston Rockets, quelli che inizialmente si pensava l’avrebbero draftato con la #3.

La prima di Banchero con la franchigia della Florida si è conclusa con 17 punti (secondo miglior marcatore della squadra dietro a Caleb Houstan), 6 assist e 4 rimbalzi in 26 minuti.

Sicuramente un buonissimo esordio, coronato anche da una vittoria per 90 a 71 contro i texani che non hanno avuto un Jabari Smith Jr particolarmente brillante, solo 10 punti con 4/10 dal campo.

Tra gli spettatori presenti alla partita c’era anche il suo futuro compagno di squadra, Jalen Suggs, che ha riempito di complimenti il ragazzo italiano in diretta TV:

"he's so talented. offensively, he does it all."@jalensuggs on @Pp_doesit #MagicSummer x @AdventHealth pic.twitter.com/NrJe3rwOwD

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 8, 2022