Paolo Banchero non dimentica l’Italia: al MSG col tricolore sulle scarpe

È ormai quasi un anno che, dopo mesi di corteggiamenti, Paolo Banchero ha rifiutato la maglia azzurra scegliendo Team USA, con il quale ha disputato l’ultimo Mondiale. La scelta della star degli Orlando Magic aveva fin da subito generato rancore nei tifosi italiani, sentitisi presi in giro, e anche nelle istituzioni, con Gianni Petrucci che non aveva perso tempo a criticare il comportamento di Banchero.

Il giocatore di Orlando non ha però accantonato del tutto il nostro Paese, che in più occasioni ha detto di amare. Come ulteriore testimonianza di questa sua vicinanza all’Italia, almeno sentimentale, Banchero questa sera è sceso in campo al Madison Square Garden contro i Knicks con delle scarpe Jordan che riportano proprio la bandiera italiana sulla linguetta. “Perfecto” hanno scritto i Magic sui social.