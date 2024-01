Luca Vildoza dovrà dare (almeno) un milione di euro al Baskonia

Luca Vildoza dovrà dare un milione di euro al Baskonia, sua ex squadra.

Lo ha stabilito il tribunale di Vitoria-Gasteiz rispondendo a una istanza del club basco. Il Baskonia ha fatto causa a Vildoza, reo di essere unilateralmente dal suo contratto per andare in NBA, prima di tornare in Europa con la Stella Rossa nella scorsa stagione.

L’argentino dovrà pagare un milione di euro alla sua ex squadra che però ha fatto ricorso. La società, infatti, ne chiedeva due e proseguirà l’iter legale per ottenere l’intera somma.

Periodo sfortunatissimo per Vildoza, attualmente al Panathinaikos ma fermo per la rottura del menisco del ginocchio sinistro, riportata qualche giorno fa.

Foto: FIBA