Parole al miele di Stephen Curry per Luka Doncic

La scorsa notte Dallas Mavericks e Golden State Warriors hanno dato vita a una partita bellissima, vinta dai texani 134-132. Nonostante la prestazione mostruosa di Stephen Curry e quella da all-around di Draymond Green, i Mavs sono riusciti a vincere, grazie soprattutto 42 punti con 11 assist e 7 rimbalzi di Luka Doncic.

Numeri che sono valsi allo sloveno una serie di elogi da parte dello stesso Curry nel post partita.

Steph on Luka: “He’s always under control. He’s tough to defend … he’s just very polished and he’s shown that since his rookie year and he’s gotten better and who knows how high the ceiling is for him. But he’s playing at a very elite level right now.”

— Nick Friedell (@NickFriedell) February 7, 2021